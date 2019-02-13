У ГПУ заявили про повторний арешт майна Захарченка

Відповідне рішення слідчий суддя ухвалив 7 лютого

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что Печерский районный суд Киева повторно наложил арест на имущество подозреваемого в преступлениях против Майдана экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, который был отменен 30 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Указано, что соответствующее решение следственный судья принял 7 февраля по ходатайству следователя.

Кроме того, прокурор 1 февраля подал апелляционную жалобу на постановление этого же суда, который в конце января отменил арест, наложенный на 26 объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег. Однако суд ее пока не рассмотрел, отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее Печерский райсуд Киева отменил арест, наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках производства о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министром МВД Виталием Захарченко.

Так, арест был снят с домов и земельных участков в Киевской и Донецкой областях, а также двух машиномест.

Как писало РБК-Украина, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на имущество Захарченко будет повторно наложен арест.

Добавим, позже Луценко заявил, что ГПУ подала очередное ходатайство об аресте имущества экс-главы МВД.