ГПУ заявила про нові докази військової присутності Росії на Донбасі

Генеральна прокуратура України заявила про отримання додаткових доказів військової присутності Російської Федерації у Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Згідно з повідомленням, управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактами застосування представниками влади й командуванням Збройних сил Росії "засобів ведення війни заборонених міжнародним правом, інших порушень законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами, поєднаних з умисними вбивствами".

"Під час слідчих (розшукових) дій в зоні проведення операції Об’єднаних сил працівниками управління спільно зі співробітниками військової контррозвідки Служби безпеки України виявлено снайперську гвинтівку СВД із оптичним прицілом ПСО-1 російського виробництва зі штатним заводським прикладом та цівкою, що постачаються на замовлення ЗС Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що снайперську гвинтівку з оптичним прицілом було знайдено після знищення позиції снайпера російсько-терористичних військ поблизу населеного пункту Красногорівка Мар’їнського району Донецької області на початку березня 2018 року.

Також зазначається, що у населеному пункті Водяне Волноваського району Донецької області українськими військовослужбовцями виявлено 72 мм малогабаритний реактивний вогнемет "МРО-А" з пострілом, у характерному для ЗС Росії камуфляжному фарбуванні.

За попередньою інформацією Міноборони України, зазначена зброя на забезпеченні ЗС України не перебуває.

"Місця виявлення зазначених зразків, а також факти їх використання в Донецькій області, свідчать про військову агресію Збройних сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Наразі проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування триває.