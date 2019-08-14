ГПУ затримує Юрія Гримчака

Співробітники Генеральної прокуратури України (ГПУ) затримують заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака у його власному будинку 14 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення дружини Гримчака у Facebook.

За її словами, в їх будинку проводиться обшук співробітниками ГПУ.

"Зараз проходить затримка мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича генеральною прокуратурою України. У нас в будинку проходить обшук", - повідомила вона.

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