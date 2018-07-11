ГПУ повідомила про підозру двом екс-беркутівцям

Беркутівці незаконно затримали учасника Революції Гідності у Києві

Генеральна прокуратура України (ГПУ) повідомила про підозру двом колишнім беркутівцям, які 30 листопала 2013 року незаконно затримали учасника Революції Гідності у Києві. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, двом беркутівцям повідомлено про підозру через перевищення влади та службових повноважень.

Як зазначається, після їх допитів та проведення слідчих дій буде вирішуватися питання щодо обрання підозрюваним відповідних запобіжних заходів.

Повідомляється, що раніше до суду були спрямовані обвинувальні акти стосовно колишніх голови Київської міської державної адміністрації, начальника управління громадської безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві та 9 працівників столичного "Беркуту".



Відзначимо, що Святошинському районному суді Києва 5 липня на засіданні у справі проти п’ятьох екс-"беркутівців", яких обвинувачують у вбивствах активістів Революції гідності, суд ухвалив допитати екс-нардепа Андрія Артеменка.

Співробітників спеціальної роти "Беркут" було затримано у березні-квітні 2014 року.