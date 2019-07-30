У ГПУ пояснили, чому фігурант справи Гандзюк вийшов з-під домашнього арешту

Ігор Павловський, який є фігурантом розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, вийшов з-під домашнього арешту після закінчення його строку. Як передає РБК-Україна, про це "УНІАНу" повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

За його словами, прокурори після того, як термін запобіжного заходу Павловському сплив, не стали подавати клопотання про продовження дії домашнього арешту через стан здоров’я фігуранта справи.

Тому під час відвідування футбольного матчу в Одесі, де помітили Павловського, він не порушував умов запобіжного заходу, уточнили в ГПУ.

Нагадаємо, як стало відомо, підозрюваний в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський порушив домашній арешт і поїхав на футбольний матч в Одесу.

Раніше Павловського випустили з-під домашнього арешту через стан здоров‘я. Крім того, через "поганий стан здоров‘я" Павловський влітку вже двічі ухилився від допиту в суді.

Катерина Гандзюк померла у київській лікарні 4 листопада 2018 через три місяці після, як того в Херсоні невідомий вилив їй в обличчя сірчану кислоту. Активістка внаслідок цього отримала хімічні понад 30% тіла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.

ГПУ потім направила до суду обвинувальний акт щодо 5 фігурантів справи: Микити Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського, Сергія Торбіна і Віктора Горбунова. Обвинувачені у пособництві Васянович і Горбунов засуджені до 4 та 3 років позбавлення волі відповідно, співучасник злочину Вишневський отримав 4 роки в’язниці.

У справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий громадянин Олексій Левін, голова Херсонської облради Владислав Мангер і колишній помічник народного депутата від "БПП" Ігор Павловський.

Потім ГПУ зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.