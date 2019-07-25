ГПУ пояснила зупинку розслідування щодо Мангера на Левіна

Генеральна прокуратура України (ГПУ) пояснила зупинку розслідування проти підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера і і підозрюваного в організації вбивства громадської активістки Олексія Левіна. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

У прокуратурі зазначили, що зупинили розслідування через розшук Левіна та з приводу направлення запитів про міжнародно-правову допомогу для міжнародного співробітництва. У ГПУ говорять, що кримінальне провадження стосовно Мангера і Левіна виділене в окреме і зупинене.

"У зв’язку з розшуком громадянина Л., якому оголошено про підозру в організації заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинили її смерть, та з приводу направлення до компетентних органів іноземних держав запитів про міжнародно-правову допомогу для виконання процесуальних дій у рамках міжнародного співробітництва, які ще й безпосередню стосуються і іншого підозрюваного громадянина М., кримінальне провадження стосовно них виділене в окреме і зупинене на підставі п.п.2,3 ч.1 ст.280 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У ГПУ зазначили, щодо інших співучасників злочину розслідування триває. Виконуються слідчі (розшукові) дії, спрямовані на доведення вини осіб, які вчинили злочини.

Нагадаємо, вчора журналісти програми "Слідство.Інфо" встановили, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна. Адвокати Мангера хочуть оскаржити це рішення. У той час як сторона потерпілих вважає, що підозрювані можуть назавжди уникнути відповідальності.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України підозрює, що найближчі родичі Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, фінансують Олексія Левіна, поки той ховається за кордоном.