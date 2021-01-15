GPS, валідатори і доступність: як Україна позбавиться "старих маршруток"

Кабінет міністрів подав Верховній раді законопроект, розроблений для того, щоб позбутися "старих маршруток". Зокрема, громадський транспорт зобов'яжуть обладнати трекерами і валидаторами.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"У Верховній раді зареєстровано законопроект, мета якого покінчити зі старими маршрутками у міському транспорті. Прийняття цього законопроекту дасть можливість нарешті вимагати від перевізників якість і залишити в минулому старі та розвалені автобуси", - зазначив міністр.

За його словами, пропонується перевести конкурси на розподіл маршрутів на ProZorro, а також виплачувати перевізникам гроші за обслуговувані кілометри, щоб припинити дискримінацію пільговиків.

В тексті законопроекту № 4583 йдеться, що весь міський електротранспорт має бути пристосованим для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп. Такі тролейбуси і трамваї необхідно обладнати гучномовцями текстовими та візуальними системами.

Крім того, автобуси також треба пристосувати для перевезення пасажирів з інвалідністю, які пересуваються на візках, обладнати валидаторами і GPS-трекерами.

Фото: законопроект про маршрутки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадський транспорт за рік подорожчав на 8%. РБК-Україна розбиралося, в яких містах платять більше.