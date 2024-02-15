Не качели, а прыжки. Синоптик удивила прогнозом погоды в Украине на завтра

Температурные контрасты

"Вот посмотрите: в ближайшую ночь на Луганщине ожидается до -7 градусов, а завтра днем на Закарпатье до +10....+12 градусов", - рассказала синоптик.

В то же время она добавила, что такая погода скорее географически климатические крайности, чем правило.

Подробный прогноз погоды на завтра

теплее всего в западных областях Украины, максимально +7...+12 градусов;

холоднее всего будет в восточной части, в течение дня 0...-3 градуса, хотя ночью и до -7;

в центральных областях - в Полтавской и Черкасской областях днем -1...+3 градуса, в Днепре с районами около 0, в Кропивницком с районами и в Винницкой области - +3...+6 градусов;

в северных областях в течение дня от -2...+3 градусов;

в южной части столбики термометров поднимутся до +4...+9 градусов.

Ветер в Украине будет восточного и юго-восточного направлений, умеренный, на востоке порывистый. В пятницу будет солнечная погода в западных областях Украины, на остальной территории - облачно.

"А вот осадки преимущественно в виде мокрого снега пройдут в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях. В Киеве завтра будет ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4 градуса. Облачно, без каких-либо серьезных осадков", - добавила Диденко.

Рекорды погоды

13 февраля в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,5 градуса тепла.

Кроме того, 4 февраля минимальная температура воздуха в Киеве превысила на 2,1 градуса рекордное значение 1936 года и составила 4,6 градуса тепла. При этом, 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.