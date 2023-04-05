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Будет говорить о вступлении в НАТО: Остин в апреле посетит Швецию

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении посетить Швецию в апреле с целью обсуждения вступления страны в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон .

Ллойд Остин выразил свою благодарность Финляндии, которая стала 31-м членом НАТО в день 74-й годовщины Альянса. Министр отметил, что присоединение Финляндии к НАТО является доказательством привлекательности демократических ценностей Североатлантического союза и поддержки основанного на правилах международного порядка.

Остин выразил свое нетерпение относительно совместной работы с Финляндией как союзником, а также скорейшего вступления в НАТО Швеции. Министр отметил, что планирует обсудить ряд вопросов региональной безопасности и планы вступления Швеции в НАТО в рамках своего визита в Швецию в конце этого месяца.

Напомним, что, по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, вступление Финляндии в НАТО стало значительным усилением альянса.

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