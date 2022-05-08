Ви кажете "ніколи знову"? Розкажіть про це Україні: Зеленський записав звернення з Бородянки

"Цього річ ми кажемо "ніколи знову" інакше. Ми чуємо "ніколи знову" інакше. Це звучить болісно, жорстко. Без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете "ніколи знову"? Розкажіть про це Україні. 24 лютого слово ніколи стерли, розстріляли і розбомбили. Сотнями ракет о 4-й ранку, якими розбудили всю Україну. Ми почули моторошні вибухи. Ми почули знову", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що після 77 років після закінчення Другої світової війни "зло відродилося".

"На жаль, є ті, хто переживши всі ці злочини, втративши мільйони людей, які боролися за перемогу та здобули її, сьогодні осквернили пам'ять про їхні подвиги. Той, хто дозволив обстрілювати зі своєї землі міста України. Той, хто плюнув в обличчя своєму "Безсмертному полку", поставивши поруч з ним катів з Бучі і кинув виклик всьому людству, але забув про головне: будь-яке закінчується однаково - воно закінчується", - додав гарант.

Зеленський закликав українців сьогодні вшанувати пам'ять всіх борців із нацизмом та жертв, які загинули під час Другої світової.