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Готовят проект "Вторая Украина". Данилов объяснил предложение РФ по переговорам

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В России заявили, что готовы к мирным переговорам с Украиной, но без каких-либо предварительных условий и "на основе существующей реальности". Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил такое их предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Что касается предложения этого хлопа из Москвы. Это уже не первый вброс. У них сейчас идет работа над проектом "Вторая Украина", - сказал Данилов.

По его словам, россияне сегодня реанимируют политтехнологов времен Януковича и уже начинают свою грязную работу на территории Украины, чтобы "принуждать нас к ситуации двух Корей".

"Некоторые деятели, фамилии которых никогда не называются, которые были под личиной ОПЗЖ, а затем заново перекрасились, они сидят сейчас в Монако и это сопровождают. Поверьте, никакой "Второй Украины" не будет", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина и ЕС нуждаются в мире, но не на условиях России.

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