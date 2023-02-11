Готовят проект "Вторая Украина". Данилов объяснил предложение РФ по переговорам

"Что касается предложения этого хлопа из Москвы. Это уже не первый вброс. У них сейчас идет работа над проектом "Вторая Украина", - сказал Данилов.

По его словам, россияне сегодня реанимируют политтехнологов времен Януковича и уже начинают свою грязную работу на территории Украины, чтобы "принуждать нас к ситуации двух Корей".

"Некоторые деятели, фамилии которых никогда не называются, которые были под личиной ОПЗЖ, а затем заново перекрасились, они сидят сейчас в Монако и это сопровождают. Поверьте, никакой "Второй Украины" не будет", - отметил секретарь СНБО.