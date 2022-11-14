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Готовят мобилизацию? В Беларуси объявили большой тендер на документы для призывников

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Понедельник 14 ноября 2022 19:02
Готовят мобилизацию? В Беларуси объявили большой тендер на документы для призывников Фото: в Беларуси объявили большой тендер на документы для призывников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Брестской области Беларуси военкомат объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных. Планируется подготовить 50 тысяч бланков к концу текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний, мобилизованных в количестве 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам британского полковника Глена Гранта, у армии Беларуси нет должной подготовки для наступления на территорию Украины. Тем временем в Генштабе обратились к военным Белоруссии и России.

Также недавно в Брестской области военкоматы провели проверку среди призывников.

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