Готовьте кошельки. Что будет с ценами на продукты: прогноз на осень

Тенденции на рынке овощей и фруктов

Стоимость овощей и фруктов меняется в зависимости от сезонности. В Украине сохраняются доступные цены на эту группу продуктов питания. Продолжается активный сбор урожая, поэтому предложение на рынке является достаточным. Осенью ожидается рост цен, но тенденция будет лучше, чем в прошлом году.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка, в целом овощи этой осенью будут доступнее. В 2023 году посевные площади под овощи по сравнению с 2022-м увеличились, преимущественно за счет засажений домохозяйств и приусадебных участков.

Что касается фруктов, то осенью может несколько возрасти стоимость яблок, поскольку их урожайность ожидается меньшей.

Фото: овощи и фрукты будут дорожать постепенно с конца сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стоимость овощей "борщевего набора"

Цены на морковь и лук в украинских магазинах весной взлетели до рекордных показателей. Сейчас ситуация улучшилась – наступил сезон урожая корнеплодов, поэтому стоимость снизилась.

Лук

Аналитик УКАБ отмечает, что в этом году предложение лука больше чем в прошлом. Сейчас средняя стоимость для потребителей лука репчатого составляет 14-20 грн/кг. Низкая цена продержится до конца лета, а с начала осени будет варьироваться от 20 до 30 грн/кг.

Морковь

Морковь держала рекордную историческую стоимость (до 50-60 грн), но в настоящее время ее цена изменила курс на снижение. Предложение от домохозяйств увеличивается.

Цены на оптовых рынках составляют в среднем 10-14 грн/кг, что даже на 20% ниже прошлогодних. К концу осени стоимость должна быть более или менее стабильной в пределах 15-25 грн/кг (опт).

Свекла

Свекла на оптовых рынках стоит 8,50 грн/кг, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Предложения достаточно, и цены будут в пределах прошлого года 9-14 грн/кг (опт).

Цена на яйца снова побьет рекорды?

Куриные яйца – еще один рекордсмен по стоимости. С осени 2022 их цена росла и на пике достигла до 70-80 грн за десяток, а яйца категории С0 стоили даже больше 100 грн. Причиной такой тенденции было уменьшение поголовья кур из-за военных действий и российской оккупации, роста стоимости электроэнергии.

Однако сейчас яйца стоят гораздо меньше. В среднем цены варьируются от 42-46 грн/десяток. При покупке поштучно стоимость еще меньше – в среднем 2,7-3,5 грн/шт.

По словам Максима Гопки, цены на яйца снизились и сейчас они доступнее, чем это было в начале весны благодаря увеличению предложения от домохозяйств.

Ориентировочно стоимость яиц будет стабильной до конца сентября. Уменьшение предложения осенью от домохозяйств и увеличение цены на электроэнергию все же поднимет конечную цену, однако это будет постепенно. "В холодный период времени 60-70 грн за десяток яиц – это реальная цена, которая может быть", – отметил эксперт.

Но есть положительный момент – поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается по сравнению с прошлым годом.

Фото: цена на яйца может подняться до 60-70 грн/десяток (freepik.com)

Мясо

Цены на мясо в ближайшие месяцы могут постепенно увеличиться. Спрос большой, поэтому предпосылок к снижению стоимости пока не ожидается.

По данным Госстата, на сегодняшний день цены на свинину в среднем составляют 196,4 грн/кг, на курятину – 90,37 грн/кг (тушка), на говядину – 223,52 грн/кг.

Эксперт УКАБ прогнозирует, что к середине осени цены на мясо могут вырасти до 4-5%. Основными причинами станут стабильный спрос, удорожание логистики и увеличение стоимости электроэнергии.

Гречка

Гречневая крупа – продукт, который существенно подешевел за последнее время. Если сравнить с 2022 годом, стоимость упала на 53%. Осенью значительного роста цен на гречку ждать не стоит.Это связано с тем, что спрос и предложение этого продукта стабилизировались.

Аграрии смогли удовлетворить спрос населения еще осенью прошлого года и даже увеличили посевные площади на 15%, и сегодня посевы гречихи занимают 139,19 тыс. га. Ввиду всех перечисленных факторов цена гречки стабилизировалась и составляет 44,4 грн за килограмм.

"Кроме того, сегодняшняя стоимость эквивалентна довоенной: в 2021 году в этот же период времени мы имели такую же цену", - рассказал Максим Гопка.