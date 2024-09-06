Готовил прорыв окупантов в Покровск: СБУ задержала шпиона РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Отмечается, что он был одним из участников масштабной агентурной сети ФСБ, которая была ликвидирована в августе этого года. Известно, что они готовили воздушные удары РФ по Днепру, Запорожью, Сумам, а также Донецкой, Одесской и Кировоградской областях. Были задержаны девять агентов.

Десятого арестовали в Донецкой области. Сообщается, что злоумышленник разведывал локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ в Покровске, его пригороде и в соседнем Мирнограде.

Отмечается, что в зоне особого внимания фигуранта были укрепленные районы и огневые позиции украинской артиллерии, которая держит под огненным контролем штурмовые группы оккупантов. Кроме того, он отслеживал маршруты движения и количество колонн украинских военных, направлявшихся на усиление передовых позиций на этом направлении фронта.

В СБУ объяснили, что эти разведданные требовались оккупантам для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват Покровска и близлежащих населенных пунктов, где продолжаются тяжелые бои.

"Для выполнения вражеской задачи агент обходил прифронтовую местность и скрыто фиксировал расположение подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СБУ смогли задокументировать преступные действия фигуранта и задержали его по месту жительства. Шпионом РФ оказался 40-летний местный житель, заинтересовавший ФСБ своими пророссийскими комментариями в чатах Telegram-каналов.

У фигуранта был изъят мобильный телефон и компьютерная техника с поличным. Ему поставлено в известность о подозрении в совершении государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: задержание российского информатора, который отслеживал локацию ВСУ в Покровске (t.me SBUkr)

Ранее стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали трех приспешников РФ за поджоги машин военных в Донецкой области. Ими оказались трое жителей Славянска.