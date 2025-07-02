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Готовил новые удары по Черкасской области. СБУ разоблачила 20-летнего предателя

Иллюстративное фото: СБУ разоблачила 20-летнего предателя, который готовил новые удары России по Черкасской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Разоблачен 20-летний агент Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который готовил вражеские обстрелы Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Предателем оказался 20-летний студент местного университета, который по заказу врага корректировал ракетно-пушечные атаки России по Черкасской области.

Ранее фигурант проживал в Луганске, но переехал в Черкассы еще до начала полномасштабной войны и поступил в вуз. Позже попал в поле зрения спецслужб России, когда искал "легких денег" в Telegram.

После вербовки предатель начал отчитываться врагу о последствиях "прилетов". Следующим заданием был поиск боевых позиций радиолокационных станций Сил обороны. Разведданные врага планировал использовать для подготовки воздушных атак России "в обход" украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: СБУ разоблачила 20-летнего предателя, который готовил новые удары России по Черкасской области (t.me/SBUkr)

"Также фигурант шпионил за админзданием областного управления Национальной полиции, пытаясь определить уровень защиты внешнего периметра режимного объекта", - добавляет СБУ.

Фигуранта задержали еще на начальном этапе разведывательной деятельности.

Что грозит

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепре недавно разоблачили вражеского информатора, который, работая на объектах критической инфраструктуры, сливал данные о противовоздушной обороне региона и энергетических объектах.

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