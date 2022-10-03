Будет готовить специалистов мирового уровня. В Украине открыли новый Сiberport institute

Посвящение первокурсников в студенты, которое состоялось в онлайн формате, посетили министр образования и науки Сергей Шкарлет, народный депутат, председатель подкомитета по высшему образованию комитета Верховной рады Юлия Гришина, ректор государственного биотехнологического университета Андрей Кудряшов, основатели института Николай Удянский и Андрей Одарченко, председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь, руководитель образовательных программ Sigma software university Ольга Осередчук, директор компании SOC prime Андрей Безверхый, директор Community ciberport institute Максим Слободянюк и команда холдинга EHOLD.

"Сейчас перед украинским государством предстали сложные вызовы, поэтому государство остро нуждается в специалистах мирового уровня. Верю, что именно такими станут выпускники Сiberport institute, которые будут работать во благо и ради победы Украины", - сказал министр Сергей Шкарлет.

В свою очередь, Юлия Гришина рассказала, что сейчас она находится в Швейцарии, где проводит переговоры с представителями зарубежных вузов, которые будут способствовать интеграции украинских ученых и образовательных программ в мировое сообщество. Нардеп надеется, что студенты Ciberport institute также будут достойно представлять наше государство на международном уровне.

"Востребованность специалистов IТ-отрасли как никогда высока. Кибербезопасность, IТ-финансы, компьютерная инженерия - эти отрасли однозначно имеют будущее и это будущее - за украинцами", - подчеркнул д.т.н., один из основателей института Андрей Одарченко.

Первый курс Сiberport institute уже приступил к обучению, его набрали рекордно быстро. Студенты будут овладевать теоретическими знаниями по программам, разработанным при поддержке международной IТ-компании Sigma software. Практические занятия пройдут на базе Sigma software university.

"Я верю в украинцев, в наши "золотые головы", в то, что через несколько лет выпускники нашего института будут работать в компаниях мирового уровня, будут отстраивать Украину и станут лидерами научных мнений. Поэтому я уверен, что у Сiberport institute большое будущее", - подытожил Николай Удянский.