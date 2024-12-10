Готовили покушение на семью волонтеров: полиция и СБУ обезвредили банду

В рамках спецоперации Национальной полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) была обезврежена банда, которая готовила покушение на семью волонтеров в Черкасской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.
"В результате спецоперации правоохранители обезвредили преступную группу, которая с помощью самодельных взрывных устройств планировала подорвать волонтеров прямо в их доме. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы", - пишет Национальная полиция.
Отмечается, что преступники планировали покушение на руководительницу благотворительного фонда, который помогает украинским бойцам, а также ее мужа - демобилизованного воина Вооруженных сил Украины (ВСУ), который получил тяжелое ранение на передовой.
Мотивом покушения стал отказ потерпевших платить "долг" за ремонтные работы в их доме.
Фото: полиция и СБУ обезвредили банду, которая готовила покушение на семью волонтеров (t.me/UA_National_Police)
"Для совершения преступления злоумышленники подготовили четыре самодельных взрывных устройства, которые снарядили порохом, гайками и зажигательными шнурами. В дальнейшем они планировали забросить взрывчатку в спальную комнату, в которой должны были отдыхать супруги", - добавляет Нацполиция.
Правоохранителям удалось задержать преступников во время подготовки к проникновению в помещение семьи. Злоумышленниками оказались:
Во время обысков у фигурантов были изъяты:
Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
"Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей... Продолжается досудебное расследование", - пишет Нацполиция.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в начале сентября разоблачила агентурную сеть элитного подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая готовила покушение на журналиста Дмитрия Гордона.
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