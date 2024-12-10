Готовили покушение на семью волонтеров: полиция и СБУ обезвредили банду

"В результате спецоперации правоохранители обезвредили преступную группу, которая с помощью самодельных взрывных устройств планировала подорвать волонтеров прямо в их доме. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы", - пишет Национальная полиция.

Отмечается, что преступники планировали покушение на руководительницу благотворительного фонда, который помогает украинским бойцам, а также ее мужа - демобилизованного воина Вооруженных сил Украины (ВСУ), который получил тяжелое ранение на передовой.

Мотивом покушения стал отказ потерпевших платить "долг" за ремонтные работы в их доме.

Фото: полиция и СБУ обезвредили банду, которая готовила покушение на семью волонтеров (t.me/UA_National_Police)

"Для совершения преступления злоумышленники подготовили четыре самодельных взрывных устройства, которые снарядили порохом, гайками и зажигательными шнурами. В дальнейшем они планировали забросить взрывчатку в спальную комнату, в которой должны были отдыхать супруги", - добавляет Нацполиция.

Правоохранителям удалось задержать преступников во время подготовки к проникновению в помещение семьи. Злоумышленниками оказались:

43-летний мужчина;

41-летняя женщина.

Во время обысков у фигурантов были изъяты:

самодельные взрывные устройства;

компоненты для изготовления взрывчатки;

мобильные телефоны;

другие вещественные доказательства.

Что грозит подозреваемым

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей... Продолжается досудебное расследование", - пишет Нацполиция.