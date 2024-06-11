Готовили удар по "Мотор Сичи": правоохранители задержали "крота" ФСБ и его брата

Правоохранители арестовали двух российских агентов, сорвав попытку ФСБ получить актуальные геолокации передислоцированных заводов оборонно-промышленного комплекса Запорожья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.
Врага интересовали координаты цехов ПАО "Мотор Сич" и еще одного машиностроительного завода, которые производят комплектующие для авиации ВСУ.
Прежде всего агрессору нужны были локации конструкторских бюро и производственных мощностей, которые были передислоцированы после полномасштабного вторжения и производят авиадвигатели для боевых вертолетов и БПЛА.
Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента – механика станков одного из промышленных объектов "Мотор Сичи".
По указанию оккупантов их "крот" обходил территорию предприятия и фиксировал месторасположение производственных цехов и складов с готовой продукцией.
Затем злоумышленник делал отметки "нужных" локаций на Google-картах для их последующей передачи в ФСБ.
Он готовился направить соответствующий "отчет" агрессору через своего брата - безработного местного жителя, который был на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы.
В случае получения разведывательной информации, оккупанты планировали осуществить прицельные ракетные удары по оборонным объектам Запорожья.
Однако контрразведчики СБУ разоблачили обоих предателей и задержали их с поличным, когда фигуранты готовили сеанс связи для передачи разведданных в ФСБ.
Также отмечается проведение комплексных мероприятий, чтобы обезопасить мощности оборонно-промышленного комплекса Украины.
"По данным следствия, оба фигуранта попали в поле зрения российской спецслужбы из-за их отца - идейного рашиста, проживающего на временно захваченной части региона", - говорится в сообщении.
После дистанционной вербовки агентов вывели на прямой контакт с представителем ФСБ. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.
Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении за государственную измену совершенное в условиях военного положения.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.
Напомним, накануне в Запорожье был задержан агент ФСБ. Мужчина готовил теракты против военных ТЦК.
Также в Житомирской области разоблачили российскую шпионку. Женщина наводила вражеские ракеты, в том числе и на защитников.
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