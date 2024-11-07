Готовим машину к зиме: ТОП-3 принципа выбора антифриза

Многие водители думают, что свежий антифриз в двигателе исключает проблемы с мотором в зимний период. Это не совсем так, но идея заменить старую охлаждающую жидкость всегда заслуживает похвалы. Главное, залить то, что нужно, а не то что модно.
О том, на какие характеристики опираться при выборе антифриза для машины, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Intercars и Autocentre.
Автопроизводители требуют периодической замены охлаждающей жидкости – обычно каждые 3 – 5 лет, в зависимости от ее типа и особенностей мотора. На самом деле старый антифриз небезопасен не тем, что он замерзнет в двигателе (для этого в составе должно быть очень много воды), а тем, что он разрушает детали двигателя. Поэтому при подборе жидкости на первом месте должен быть ее тип, определенный по химическому составу пакета присадок.
Сам по себе любой антифриз бесцветен. И вся та "радуга", которую мы видим на полках с автохимией – всего лишь цветные пигменты, призваны привлечь внимание покупателя, и связи с химическим составом цвета не имеют. Антифриз следует выбирать по другому принципу.
Все качественные антифризы имеют основу этиленгликоль. Который сам по себе агрессивен к металлам, из которых сделаны детали двигателя. Чтобы коррозия не съедала мотор, охлаждающая жидкость обязательно имеет в своем пакете присадок антикоррозионную составляющую. И они бывают четырех типов:
Каждый уважаемый автопроизводитель рекомендует для своих двигателей один из этих четырех типов. Подсказкой при покупке водителю будут названия, указанные в скобках. Наиболее универсальными считаются карбоксилатные, а наибольший риск нарваться на подделку – в группе устаревших антифризов traditional.
Качественный антифриз не может быть дешевым. Точнее, жидкость, радикально отличающаяся по цене от среднерыночного уровня, почти наверняка будет подделкой. То есть созданной не на основе этиленгликоля, а на основе дешевых заменителей – глицерина и метанола. Метанол – спирт, он закипает уже при 65 градусах и испаряется при 95 градусах (рабочая температура мотора). Однако он нужен, чтобы развести слишком густой незамерзающий глицерин. Из-за испарения метанола этот микс быстро густеет, перегружает помпу, ее подшипники и привод. Также метанол закипает из-за вибраций, имеющихся в двигателе, и кавитация (холодное кипение) приводит к эрозии гильз цилиндров, крыльчатки насоса и т.д. Следовательно, владелец получает преждевременный ремонт двигателя.
В водительских кругах бытует простая формула выбора антифриза, что-то вроде ТОСОЛ – это плохо, G12 – это хорошо. Между тем, оба индекса – это всего лишь обозначение конкретных жидкостей, рекомендованных для конкретных моторов. Да, буквами G с соответствующим цифровым индексом маркирует рекомендованные для своих машин антифризы концерн Volkswagen.
Например, G11 был первым в группе силикатосодержащих охлаждающих жидкостей (гибридная группа). А внутренний индекс G12 у VW Group получил антифриз с органическими ингибиторами (карбоксилатная группа). И то, что хорошо для "фольксвагеновских" моторов последних поколений, как минимум, не нужно, скажем, для вашего корейского или американского мотора. Словом, опираться надо на рекомендации производителя своего автомобиля, а не на буквы, которые у всех на слуху.
Заменять антифриз нужно по рекомендациям вашего автопроизводителя – и первым советчиком в этом вам должен стать официальный дилер вашего бренда. Даже если, в конце концов, вы не воспользуетесь услугами его СТО, консультацию вам дадут вполне компетентную.
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