Готують подарунок "фюреру". Окупанти планують захопити Донбас до Великодня, - Данілов

Російські окупанти мають на меті повністю захопити Донецькі й Луганські області до Великодня. Розраховують таким чином зробити подарунок голові Кремля Володимиру Путіну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.