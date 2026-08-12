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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Готовы воевать годами: в КВИР озвучили жесткий план Ирана по поводу США

17:12 12.08.2026 Ср
3 мин
В Тегеране заверили, что каждый день производят больше ракет, чем запускают
aimg Мария Науменко
Фото: иранские военные на фоне изображения ракет и карты Ирана (Getty Images)

В КСИР заявили о готовности Ирана к многолетней войне с США и заверили, что страна сможет продолжать производить и запускать ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного советника главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммада Резы Накди в интервью PBS.

По словам Накди, Тегеран рассматривает затяжной конфликт как один из способов сдерживания противника. Один из вариантов – до конца президентского срока Дональда Трампа, то есть фактически до 2029 года.

Он заявил, что Иран хочет нанести такие потери, чтобы в будущем потенциальные противники понимали высокую цену нового нападения.

"Один из способов - это затянуть эту войну до следующего президентского срока и нанести изнурительные потери", - сказал представитель КСИР.

Он также заявил, что у Ирана есть возможность продолжать ракетные удары даже в случае многолетнего конфликта. По словам Накди, страна каждый день производит больше ракет, чем запускает.

"Даже если эта война будет длиться годами, иранские ракеты будут запускаться", – заверил он.

В КСИР заявили о "победе" Ирана

Оценивая ход боевых действий, представитель КСИР заявил, что Иран сейчас считает себя победителем. По его мнению, две главные цели США – свержение иранского руководства и разделение страны – не были достигнуты.

В то же время Накди признал, что Иран еще не достиг своей конечной цели.

"До сих пор мы побеждаем. В будущем мы и дальше будем побеждать", - заявил он.

Иранский генерал также обвинил США в отсутствии четкой стратегии. По его словам, американская сторона якобы меняла целые каждые несколько дней и рассматривала различные варианты действий, в том числе в отношении острова Харк и Ормузского пролива.

Иран заявил о новом опыте войны

Отдельно Накди заявил, что длительное противостояние позволяет Ирану получать опыт прямой войны с США.

По его словам, ранее иранские военные не имели возможности вести боевые действия, позволяющие им изучить американскую армию на практике.

"За эти пять месяцев мы научились этому", - сказал представитель КСИР.

Он также заявил, что Иран увидел более слабые, чем ожидал, возможности американских вооруженных сил.

Между тем администрация президента США Дональда Трампа, по данным The Atlantic, изменила подход к войне с Ираном. Вместо новых военных ударов Белый дом делает ставку на санкции, экономическое давление и блокаду иранских портов, рассчитывая таким образом вынудить Тегеран к переговорам.

Ранее Трамп уже излагал свои сценарии по Ирану - ждать экономического упадка страны или возобновить удары. Иран, в свою очередь, предлагал условия открытия пролива, настаивая на взыскании платы за проход судов.

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