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Наличный курс доллара за месяц вырос на 1,6% и превысил уровень прошлого года, - НБУ

Украина, Понедельник 08 апреля 2024 12:40
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Наличный курс доллара за месяц вырос на 1,6% и превысил уровень прошлого года, - НБУ Фото: Курс доллара в марте вырос на 1,6% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в марте 2024 года вырос на 1,6% до 38,94 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в марте наличный курс доллара превысил уровень марта прошлого года (38,55 грн/доллар).

По сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 1,11 гривен.

Наличный курс доллара за месяц вырос на 1,6% и превысил уровень прошлого года, - НБУ

Повышенный спрос

Курс доллара на межбанке за март вырос примерно на 80 копеек с 38,20 до 39,00 гривен. Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта - 39,34 грн/доллар. Наличный курс почти полностью зависит от межбанка.

По данным НБУ, со второй половины марта активизировались расходы правительства Украины после существенного сокращения в начале года. Вместе с истощением эффектов от продажи валюты для уплаты годовых налогов это повлияло на рост спроса на валюту.

"Как следствие, гривна ослабла", - говорится в сообщении.

В то же время, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания - неугрожающими. НБУ и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, благодаря чему гривна сможет не только ослабляться, но и укрепляться, как и было в предыдущие периоды, отметили в центробанке.

Напомним, средний курс продаж наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. Курс доллара упал после роста в течение 2022 года на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.

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