Отели забронированы до конца лета. Как проходит пляжный сезон в Одессе в этом году

Пляжный сезон в Одессе в разгаре – на пляжах яблоку негде упасть, а в отелях номера забронированы до конца лета. Для купания официально открыты уже 11 локаций.

РБК-Украина рассказывает об особенностях отдыха у моря в Украине в этом году и сколько стоит жилье для туристов в июле.

Содержание

Особенности летнего отдыха в Одессе в 2024 году

В 2024 году Одесса, несмотря на все тяжелые вызовы военного времени, остается популярным туристическим направлением, привлекая посетителей со всей Украины, говорит в комментарии РБК-Украина основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

"Даже, несмотря на опасность, люди готовы ехать к морю, по которому они соскучились. Значительную роль в восстановлении туристического потока в Одессе играет внутренний туризм. Многие украинцы выбирают этот город для летнего отдыха вместо зарубежных курортов. На выбор путешествий внутри страны влияет также ситуация с мобилизацией мужчин и блокпостами ТЦК", – рассказывает эксперт.

По его словам, из-за интереса к отдыху в Одессе в июне уменьшился спрос на туристическое жилье в Карпатах, хотя на середину лета в горных локациях туристов уже не меньше, чем в прошлом году.

"Безопасная ситуация и усиление обстрелов Одессы в начале мая оказали значительное влияние на приоритеты отдыхающих при поиске жилья. Подавляющее большинство потенциальных гостей Одессы прежде всего интересуются, есть ли рядом с выбранным жильем официально открытые пляжи, а также – есть ли на этих пляжах обустроенные укрытия", – рассказывает Алексей Войцеховский.

По его словам, в 2024 году это одни из самых частых вопросов, которые задают туристы при общении с собственниками жилья.

Фото: Несмотря на опасность, люди готовы ехать к морю, по которому соскучились (gettyimages.com)

Какие пляжи официально открыты в Одессе

В августе 2023 года местные власти официально открыли 6 пляжей в Одессе и конец летнего туристического сезона в Одессе прошел с отдыхающими у моря.

В 2024 году официально начали открывать пляжи 8 июня – сначала пляж "Калетон". С 1 июля открыли еще четыре пляжных зоны:

инклюзивный пляж;

пляж "True Man Sun of a Beach";

два пляжа "Red Line".

С 11 июля доступны для купания и отдыха еще пять известных пляжей в районах Аркадии и Большого Фонтана.

"Итака";

"Ибица";

"Зебра";

"Паблик";

"Гранд Петин".

Сейчас в регионе официально открыты 11 пляжей – 10 в Одессе и один – в селе Приморское Измаильского района. С этого лета для туристов открыт населенный пункт Вилково, благодаря каналам с водой называют "украинской Венецией".

Всего в Одессе и Одесском районе нынешним летом хотят открыть около 20 пляжей.

Фото: Отдых на море в Одессе (gettyimages.com)

Среди мер безопасности, которые должны быть соблюдены – наличие укрытий на пляжах и гостиницах, постоянный мониторинг состояния пляжей и морского дна водолазно-спасательной службой.

"Нужно помнить, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2 баллов и в темное время суток пребывание людей у моря запрещено", - напоминает Алексей Войцеховский.

Единственный выбор для отдыха на море. Многие туристы на пляжах

С конца июня в Одессе начался высокий туристический сезон, несмотря на воздушные тревоги, отключение электроэнергии, комендантский час, отмечает на своей странице в Facebook директор Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга.

"Город остался по сути единственным выбором украинцев для отдыха на морском побережье, без альтернативы не только в других регионах, но и в самой Одесской области", - отмечает он.

По его словам, многие не могут забронировать себе гостиницы или частное жилье, потому что все уже забронировано до конца лета.

"Как сказал один из руководителей одесской сети гостиниц: "Наконец-то дождались - у нас на ресепшн очередь, как на регистрации в аэропорту", - рассказывает Иван Липтуга.

В тематических группах в соцсетях украинки делятся отзывами об отдыхе с детьми в Одессе этим летом:

"Одесса вся забита, сезон в разгаре";

"Недавно были в Одессе, людей много, море чудесное. Возле пляжа было укрытие";

"Я из Одессы. Пляжи переполнены. Чтобы вы понимали, света нет по 16-18 часов в сутки, постоянные взрывы каждый день, тревоги даже не считаем уже";

"Сейчас отдыхаем в Грибовке, здесь есть генератор, три бассейна, море перекрыто, но есть набережная, где можно гулять";

"Приехали из Затоки в июне, пляж Каролина-Бугаз. Пляж чистенький, вода прозрачная, прекрасно отдохнули".

Официально пляжи за пределами города Одесса не открыты, но люди едут отдыхать в Затоку и другие локации в области фактически на свой страх и риск, пояснил РБК-Украина Иван Липтуга.

Фото: Во многих отелях Одессы все места забронированы до конца лета (gettyimages.com)

Сколько стоит жилье в Одессе во второй половине июля

По просьбе РБК-Украина, Алексей Войцеховский приводит примеры цен на жилье в Одессе в июле:

от 2000 грн – за двухместный номер "премиум" в непосредственной близости к морю;

от 1000 грн – за номер "комфорт" в частном секторе;

от 3000 грн - за отдельный коттедж на первой линии в "Совиньоне".

По данным booking.com, в ближайшие выходные на первой линии от моря недоступны 97% предложений жилья. На даты недельного отдыха с 27 июля по 3 августа на первой линии недоступно 96% вариантов размещения.

Жилье можно найти по цене от 18 тыс. грн за 7 дней для двух человек в апартаментах и от 20 тыс. грн – за номер в отеле.