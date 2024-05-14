Отель на Майдане Незалежности в Киеве продадут минимум за 1 млрд гривен

Также аукционная комиссия рассмотрела и обсудила предложения по условиям продаж.

Напомним, в конце Кабинет министров включил в перечень объектов крупной приватизации государственной собственности государственное предприятие "Отель "Украина". Решение о приватизации было принято приказом ФГИ.

Гостиница "Украина"

Отель "Украина" - 4-звездочный отель. Здание состоит из 14 этажей и имеет общую площадь 22 481,5 кв. м. Отель расположен в самом центре Киева – на Майдане Незалежности.

Отель "Украина" (в прошлом "Москва") – это первое в Киеве высотное сооружение. Он был открыт в сентябре 1961 года.