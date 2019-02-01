Держземлі за останній рік здавалися в оренду в 2,13 рази дорожче, ніж приватні

Розрив між вартістю оренди державних сільгоспземель та паїв в Україні став ще більшим

В среднем по Украине граждане-владельцы паев в прошлом году получили 1613 грн арендной платы за гектар, что на 18% больше, чем в 2017 году, когда средний размер арендной платы за паи составил 1369 грн/га. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра о средней стоимости аренды сельскохозяйственной земли в прошлом году.

Общая площадь частных сельхозземель, переданных в аренду по договорам, составляет 16,9 млн гектаров.

Самая высокая арендная плата за паи зафиксирована в Черкасской (3524,7 грн/га), Полтавской (2970,1 грн/га) и Харьковской (2494,7 грн/га) областях. Самое дешевое пользование землей обходилось в Запорожской (878 грн/га), Херсонской (926,9 грн/га) и Закарпатской (930,6 грн/га) областях.

В части государственных земель средняя стоимость аренды значительно выросла благодаря интенсификации проведения земельных аукционов и росту их эффективности. Средняя арендная плата за переданные на конкурентных началах участка из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности на 01.01.2019 составила 3 431 грн/га, тогда как по состоянию на 01.01.2018 показатель составлял 2793,2 грн/га. Рост за год составляет 23%. Самая высокая арендная плата зафиксирована в Хмельницкой (7780,8 грн/га), Винницкой (7136,9 грн/га) и Полтавской (6627,3 грн/га), а самая низкая – в Херсонской (1402,3 грн/га), Волынской (1441,8 грн/га) и Донецкой (1637,8 грн/га) областях.

Таким образом, в среднем за последний год государственные земли сдавались в аренду в 2,13 раза дороже, чем частные. По сравнению с итогам 2017 года разрыв увеличился: тогда было зафиксировано двукратную разницу между платой за государственные и частные земли.

"В части аренды государственных земель, благодаря формированию высококонкурентной среды и прозрачности процессов мы уже наблюдаем классический "рынок продавца". Благодаря запуску электронных торгов, которые еще больше расширили круг участников, и исходя из их первых результатов, мы ожидаем дальнейшего роста средней арендной ставки, по которой государство передает в пользование свой земельный банк", - отметил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

Он добавил, что растущая разница в стоимости аренды может побудить граждан-собственников земли пользоваться созданной инфраструктурой и реализовать право аренды на свои участки через механизм аукционов.

Он также подчеркнул, что государство ожидает по крайней мере сопоставимой с Госгеокадастром эффективности в распоряжении землями со стороны ОТО, которым в прошлом году по инициативе Кабинета министров был передан в собственность почти 1,5 млн га сельскохозяйственных земель госсобственности за пределами населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2019 в Украине заключено 5 млн договоров аренды земельной доли (пая), из них с фермерскими хозяйствами – 0,78 млн договоров. Большинство договоров (2,3 млн) заключены сроком на 8-10 лет.