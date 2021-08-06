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Всі держпослуги переведуть в електронну форму. Президент підписав закон

Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон"про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг". Верховна рада схвалила документ 15 Липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Закон зобов'язує держструктури надавати публічні послуги також і в електронній формі.

Закон вводить поняття "електронна публічна послуга". Електронні процедури прирівнюються до паперових. Встановлюються чіткі правила надання е-послуг.

Вводиться принцип "мовчазної згоди". Українці зможуть отримати електронну послугу, навіть якщо в певний термін інша організація не надіслала необхідну інформацію.

У законі прописали так званий авторежим е-послуг - вони надаватимуться без втручання чиновника.

Пропонується і комплексна електронна публічна послуга. Тобто, громадянин зможе отримати кілька послуг за однією заявою.

Документ набирає чинності через три місяці з дня опублікування. Протягом цього часу Кабінет Міністрів затвердити план заходів з переведення публічних послуг в електронну форму.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, українці все більше віддають перевагу державним цифровим послугам. Наприклад, з 2020 року Єдиним держпорталом електронних послуг скористалися понад 570 тисяч осіб.

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Володимир ЗеленськийВерховна радаПрезидент