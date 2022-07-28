Державі економічно вигідніше викуповувати газ власного видобутку, ніж імпортувати, - Арахамія

"Наскільки я розумію, що у всіх погоджено, що будь-які 1000 євро, умовно, які ми заплатили за імпорт, це чистий мінус сальдо торгівельного балансу. А 1000 євро тут (гроші витрачені на закупівлю українського газу, - ред.) це мінус 32-35% відсотків повернення ренти (до держбюджету - ред.) тут одразу ж і після того ще якісь там інші податки та зайнятість. Ми ж розуміємо що треба викупити все, що видобувають в Україні, не спочатку, тому що там не можна терпіти і треба паралельно йти, але ми маємо дати комітент на весь об’єм", - сказав він.

Арахамія додав, що при підготовці до опалювального сезону Україні необхідно купити більше газу, ніж видобувається в країні, тому спочатку необхідно купувати газ власного видобутку, а решту - імпортувати.

Також він підкреслив, що газ власного видобутку купувати значно вигідніше, ніж імпортний.

"Оскільки опалювальний сезон на носі і грошей немає ні туди ні сюди, ми будемо розділяти паралельно в якійсь пропорції. Але ми говорили про те, що нам фінансово у будь-якому випадку значно вигідніше купити у місцевих. Тому все, що є у місцевих, треба дати на повний обсяг комітент", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" збільшити запаси газу в підземних сховищах до 19 млрд куб. м до початку наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, за результатами 2022 року "Нафтогаз" прогнозує зниження видобутку газу на 3-6%.