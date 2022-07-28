RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Державі економічно вигідніше викуповувати газ власного видобутку, ніж імпортувати, - Арахамія

Фото: Давід Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

При підготовці до наступного опалювального сезону державі необхідно викупити весь газ що видобувається в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в ході засідання комітету ВР з питань енергетики.

"Наскільки я розумію, що у всіх погоджено, що будь-які 1000 євро, умовно, які ми заплатили за імпорт, це чистий мінус сальдо торгівельного балансу. А 1000 євро тут (гроші витрачені на закупівлю українського газу, - ред.) це мінус 32-35% відсотків повернення ренти (до держбюджету - ред.) тут одразу ж і після того ще якісь там інші податки та зайнятість. Ми ж розуміємо що треба викупити все, що видобувають в Україні, не спочатку, тому що там не можна терпіти і треба паралельно йти, але ми маємо дати комітент на весь об’єм", - сказав він.

Арахамія додав, що при підготовці до опалювального сезону Україні необхідно купити більше газу, ніж видобувається в країні, тому спочатку необхідно купувати газ власного видобутку, а решту - імпортувати.

Також він підкреслив, що газ власного видобутку купувати значно вигідніше, ніж імпортний.

"Оскільки опалювальний сезон на носі і грошей немає ні туди ні сюди, ми будемо розділяти паралельно в якійсь пропорції. Але ми говорили про те, що нам фінансово у будь-якому випадку значно вигідніше купити у місцевих. Тому все, що є у місцевих, треба дати на повний обсяг комітент", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" збільшити запаси газу в підземних сховищах до 19 млрд куб. м до початку наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, за результатами 2022 року "Нафтогаз" прогнозує зниження видобутку газу на 3-6%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Давид АрахаміяЕлектроенергія