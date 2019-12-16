Держава сприяє колекторам, щоб вони отримали майже 5000% за безнадійні борги, - АІС

Торгова сервісна група АІС стала об'єктом "рейдерської атаки" кредиторів і колекторів. Групу незаконно позбавили 60 об'єктів нерухомого майна, які перебували в іпотеці, а також 39 об'єктів, які не обтяжені якими-небудь обмеженнями, загальною вартістю в десятки мільйонів доларів, передає РБК-Україна з посиланням на заяву АІС.

У групі вважають, що приводом для захоплення її активів стала давня кредиторська історія між "Укрсиббанком" та стратегічними компаніями-партнерами АІС. Вона триває з 2006 року, коли було підписано відповідну угоду і відкриті кредитні лінії для чотирьох підприємств.

Станом на квітень 2009 року, коли угоди підійшли до кінця, позичальники "Укрсиббанку" повернули кредитору 100% запозичень в євро, 95% – у гривнях і 85% – у доларах США. Виконати угоди в повному обсязі завадила криза, що знецінила гривню і уп'ятеро скоротила продажі автомобілів в Україні, заявили в компанії.

При цьому, наголошується в заяві, "Укрсиббанк" мав діючі договори іпотеки і міг без погоджень продати об'єкти нерухомості, погасивши заборгованість, але там не скористалися правом стягнення на предмети іпотеки. У травні 2017 року минули строки пред'явлення виконавчого документа та заборгованість вже не могла бути отримана в публічно-правом порядку, стверджують в АІС.

Проте, ще в жовтні 2013 року, одночасно з поданням позову про стягнення іпотеки, "Укрсиббанк" звернувся до Слідчого управління ГУ МВС України із заявою про кримінальне правопорушення. З цих дій почалася "рейдерська атака" на власні активи АІС, орендовані – на яких працювали незалежні дилери під брендом АІС, а також об'єкти, що не мають відношення до мережі, заявили в прес-службі.

У листопаді 2017 "Укрсиббанк", розуміючи слабкість своїх позицій, продав права вимоги за всіма кредитними договорами ТОВ "Українська металургійна компанія", що входить в сферу впливу одного з колишніх власників "Укрсиббанку". Колектори заплатили лише 2% від номінальної вартості, оскільки розглядали операцію з придбання безнадійної заборгованості як ризикову.

Як стверджує АІС, далі "Українська металургійна компанія" неправомірно отримала статус потерпілого у кримінальному провадженні, порушеній ще у 2013-му. Дії колекторів підтримав державний експерт, визначивши розмір заподіяної їм шкоди 2,2 млрд гривень, незважаючи на те, що реальні витрати на придбання прав вимоги не перевищили 50 млн гривень. Тобто різниця між витратами і очікуваним доходом колекторів становила нічим не обґрунтовані 4400%, йдеться в заяві.

У групі відзначають, що ці дії пояснюються намірами заволодіти їхніми економічними активами. "Торгову мережу "АІС" позбавили 60 об'єктів нерухомого майна, які були в іпотеці, а також 39 об'єктів, необтяжених обмеженнями, загальною вартістю в десятки мільйонів доларів.

Їх без тендерних процедур передали в управління компанії ТОВ "ЖК Воздвиженка", що входить в загальну з Українською металургійною компанією бізнес-групи. Таким чином системний бізнес, який визначав діяльність галузі, позбавили можливості вести господарську діяльність", - йдеться в повідомленні.