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Держава передасть дітям-сиротам 1,5 тисячі квартир найближчим часом, - Соколовська

Новини » Політика     27.12.2019 - 13:25
Держава передасть дітям-сиротам 1,5 тисячі квартир найближчим часом, - Соколовська
Фото: Юлія Соколовська (УНІАН)

У 2020 році діти стануть пріоритетом у роботі Мінсоцполітики

В Україні 1,5 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримають нове житло, а в наступному році діти стануть пріоритетом у роботі Мінсоцполітики. Про це під час поїздки ну Житомирську область повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Роками українських політиків возили на перерізання стрічок. Такі візити створювали ілюзію, що все добре і справи йдуть чудово. Кортежі чиновників їздили спеціальними маршрутами по ідеальній дорозі, вони відвідували найкращі заклади та установи. І так, рік за роком, влада віддалялася від людей. Під час візиту на Житомирщину ми старалися зрозуміти реальний стан справ. Уже по ходу візиту ми заїхали у декілька закладів, яких взагалі не було в програмі, а також відмовилися від частини тих, які були заплановані", - зазначила міністр.

Свій візит вона розпочала з міста Коростишів, де зустрілась із 22-річною Олександрою, яка, як сирота, за допомогою держави у цьому році отримала нову квартиру.

"Загалом у 2019 році понад 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа отримають власне житло на Житомирщині. Якщо говорити в масштабах всієї країни – то це понад 1,5 тис. осіб", - зазначила Соколовська.

Вона також відвідала реабілітаційний заклад для дітей з інвалідністю, який знаходиться у Баранівській ОТГ та Коростишівський центр соціального захисту, де зустрілась з його працівниками та постояльцями.

"Діти – пріоритет Мінсоцполітики на 2020 рік. Саме тому ми поїхали в Баранівську ОТГ, де відвідали реабілітаційний заклад для дітей з інвалідністю. Сьогодні в цій громаді проживає близько 100 дітей з інвалідністю - при тому, що загальна кількість дітей в громаді - 4700. Також ми відвідали Коростишівський центр соціального захисту населення та одне із сіл Баранівської ОТГ. Обидва візити були незаплановані. Ми провели відверту розмову із місцевими співробітниками соцсфери, дізналися про їхні успіхи та проблеми", - розповіла міністр соцполітики.

За її словами, у селі Баранівської ОТГ працює програмне забезпечення "Соціальна громада", яке дозволяє приймати документи на призначення соціальних допомог, субсидій та передавати в електронному вигляді в ОТГ та РДА.

"Це робить соціальні сервіси значно зручнішими. А ще - це яскравий приклад того, що від якості управлінців на місцях дуже багато залежить. Якщо є бажання працювати якісно та ефективно - процес можна налагодити навіть у не найкращих обставинах", - підсумувала Соколовська.

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Новини України Міністерство соціальної політикипреступлениясиротыЮлія Соколовська
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