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Держава має подовжити дію мита на експорт металобрухту, - експерт

Автор: РБК-Україна

Подовження дії експортного мита на металобрухт дозволить убезпечити вітчизняних металургів від дефіциту сировини та підтримати їх в умовах кризи.

Про це заявив заступник гендиректора "Арселор Міталл Кривий Ріг" Володимир Ткаченко на нараді щодо функціонування металургійних підприємств і їх забезпечення металобрухтом, яка відбулася у комітеті Верховної ради з питань економічного розвитку.

"Заготовка металобрухту в Україні щороку - 180-200 тисяч тонн в місяць. А ми споживаємо близько 65. Я думаю, що могли б і більше споживати. І я чую від наших людей, які відповідають за доставку цієї цінної сировини, що існує дефіцит цього продукту", - розповів Ткаченко.

За його словами, нині влада має захистити вітчизняних металургів і продовжити на наступні 5 років дію мита на експорт металобрухту, який є для них важливою сировиною.

На його думку, лише за підтримки держави українські металурги зможуть втримати свої позиції на світових ринках в умовах кризи.

"Ми дійсно скочуємося і скочуємося у світовому рейтингу вниз, і виплавка сталі у нас менша. У нас немає іншого шляху, як турбуватися про своїх виробників і про сировинну базу. Враховуючи також, що у нас і електроенергія, і ціни на газ є вищими, ніж у наших сусідів, у конкурентів, я думаю, металобрухт ми маємо зберегти для наших виробників. І найперше - це, зрозуміло, тим способом, який діє зараз. Тобто, продовжити дію експортного мита на наступні 5 років", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков підкреслив, що мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень до бюджету, тому його дію необхідно продовжити.

Водночас народний депутат Муса Магомедов наголосив: продовження дії мита на експорт металобрухту забезпечить вітчизняних металургів сировиною, а бюджет отримає мільйони гривень податків.

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