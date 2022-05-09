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Держава не збавлятиме темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, - ОП

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Понеділок 09 травня 2022 17:51
Держава не збавлятиме темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, - ОП Фото: Кирило Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Офісі президента наголосили, що не збавлятимуть темпів відновлення постраждалих від дій держави-терориста Росії областей України, попри ризик повернення окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника ОП Кирила Тимошенка у Telegram.

"Люди не можуть жити на руїнах. Необхідно все привести до ладу", - написав він.

За його словами, наразі у Сумській області триває розбирання завалів Охтирської ТЕЦ. Також у Тростянці комунальники прибирають вулиці та дороги на території міста.

"В Київській області протягом доби під'єднали до електропостачання 9 000 споживачів. В місті-герої Ірпені на 66% відновлено газопостачання. Без газу на Київщині залишається село Почепин, там ще тривають роботи з розмінування", - зауважив Тимошенко.

Також він розповів і про результати роботи поліцейських та вибухотехніків в області. Так, за весь час на Київщині правоохоронці затримали 291 мародера, а лише за минулу добу експерти ДСНС знищили 126 вибухонебезпечних предметів.

"Бережіть себе! Побачивши будь-який небезпечний предмет, відразу дзвоніть у поліцію та ДСНС", - говорить заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду уряд виділив 1 млрд грн.

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