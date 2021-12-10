Державну авіакомпанію "Україна" передали Міністерству інфраструктури
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу державної авіакомпанії "Україна" Міністерству інфраструктури. Уряду доручено забезпечити передачу в установленому порядку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
В указі зазначається, що крім авіакомпанії "Україна" Міністерству інфраструктури також передається незавершений термінальний комплекс в аеропорту"Бориспіль".
Документ наказує Кабміну і Державному управлінню справами забезпечити передачу авіакомпанії і термінального комплексу Міністерству інфраструктури в установленому порядку.
Указ набирає чинності з моменту опублікування.
Нагадаємо, раніше Зеленський презентував появу в Україні національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA)
Зазначимо, Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2022 рік до другого читання заклав кошти на поповнення статутного капіталу АТ "Українські національні авіалінії".