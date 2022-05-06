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До Гостомельської громади передали продукти першої потреби, - Фонд Ахметова

Фото: до Гостомельської громади передали продукти першої потреби (прес-служба фонду)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців Гостомельської громади чергову партію гуманітарної допомоги. Це майже тисяча наборів із продуктами першої необхідності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд направив для жителів Київської області понад 17,5 тисяч наборів із продуктами. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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Рінат АхметовГостомель