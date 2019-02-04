"Гостинний двір" перейшов у власність держави

Фото: "Гостинний двір" в Києві (РБК-Україна)

21 січня ФДМУ зареєстрований власником будівлі "Гостинного двору"

Право власності на будівлю "Гостиного двору" в січні 2019 року було зареєстровано за Фондом держмайна України. Про це свідчать дані держреєстру прав на нерухоме майно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Так, 21 січня Фонд держмайна України зареєстровано власником будівлі "Гостинного двору" площею 12752 кв м на Контрактовій площі, 4.

Зазначимо, Гостинний двір - торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, побудований в 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів №1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір був виключений з Державного реєстру пам'ятників архітектури.

20 вересня 2012 року Київрада передала "Укрреставрації" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торгово-офісний центр з гостьовою стоянкою.

Керівником "Укрреставрації" є Дмитро Ярич, який працював юристом у дружини Андрія Кравця, наближеного до екс-президента Віктору Януковича. Його називали "завгоспом Януковича".

3 серпня 2012 року Віктор Янукович виключив Гостинний двір з Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

24 червня 2014 року Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення Київради про виділення землі забудовнику Гостинного двору під протиправну реконструкцію будівлі.

3 липня 2014 року Київрада розірвала договір оренди з ВАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація" від 16 жовтня 2012 року.

В 2014-2016 роках суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

В 2018 році Верховний суд підтримав позицію прокуратури Києва та регіонального відділення Фонду держмайна та залишив у силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким Гостинний двір на Контрактовій площі повернули у власність держави.