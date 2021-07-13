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У готелі в російському Геленджику стався вибух. Є загиблий, чотири людини поранені

Автор: РБК-Україна

У готелі в курортному Геленджику (Російська Федерація) стався вибух побутового газу. В результаті постраждали п'ятеро людей, один з них загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Так, в МНС Росії підтвердили виданню вибух побутового газу в готелі в Геленджику.

"Постраждали п'ятеро людей, один загинув. Як повідомили медики, у важкому стані після вибуху в готелі госпіталізовані чотири людини, в тому числі дитина", - йдеться в повідомленні.

Вибух прогримів у готелі по вулиці Радянська. З готелю евакуювали 50 осіб.

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