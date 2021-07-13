У готелі в російському Геленджику стався вибух. Є загиблий, чотири людини поранені

Так, в МНС Росії підтвердили виданню вибух побутового газу в готелі в Геленджику.

"Постраждали п'ятеро людей, один загинув. Як повідомили медики, у важкому стані після вибуху в готелі госпіталізовані чотири людини, в тому числі дитина", - йдеться в повідомленні.

Вибух прогримів у готелі по вулиці Радянська. З готелю евакуювали 50 осіб.