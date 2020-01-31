Держстат оприлюднив дані по рекордному врожаю зерна в Україні

Урожай в 2019 році збільшився ще на 5 млн тонн
Державна служба статистики України оприлюднила попередні дані по виробництву зернових і зернобобових культур у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, всього було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн). Середня врожайність склала 49,1 центнерів з гектара (у 2018 році - 47,4).
Зокрема, обсяг виробництва культур зернових і зернобобових в масі після доробки склав:
Зазначимо, на початку січня 2020 року в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України заявили, що урожай зернових в Україні у 2019 році склав близько 75 млн тонн, з яких 54 млн тонн буде експортовано на зовнішні ринки.
Відзначимо, за даними Державної статистики, у 2018 році в Україні був зібраний рекордний урожай зернових і зернобобових культур - 70,06 млн тонн.