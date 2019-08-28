Держстат назвав середню площа нових будинків і квартир в Україні

Фото: новобудова (РБК-Україна)

Нові квартири будують площею 59,4 кв. м, приватні будинки - 153,7 кв. м

В Україні за січень-червень 2019 року прийнято в експлуатацію 4911,2 тис. кв. м загальної площі житла (нове будівництво), з яких 1411,1 тис. м (або 28,7% загального обсягу житла) - відповідно до Порядку № 158 (про будівельну амністію). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, загальна площа прийнятого в експлуатацію житла порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилася на 50,6%, при цьому без урахування площі, прийнятої згідно з Порядком 158, - на 7,3%.

ukrstat.gov.ua

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у містах склав 2887,1 тис. кв. м, або 58,8% від загального обсягу, у сільській місцевості - 2024,1 тис. кв. м (41,2%).

За даними Держстату, середня площа нових квартир склала 59,4 кв. м, будинків - 153,7 кв. м.

У таблиці наведено розподіл загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир за видами будинків:

ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у II кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні на первинному ринку зросли на 6,5%, на вторинному - на 13,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2018 рік в Україні зросла на 14% з 2940 до 3352 грн. На першому місці за вартістю оренди місто Київ - 6 636 грн. Далі йдуть Одеська область (5 457 грн) і Львівська області - 4 488 грн.