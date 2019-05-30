Держстат назвав найбільш привабливу сферу для іноземних інвесторів

Ілюстративне фото (flickr.com/nab_ukr)

Іноземні інвестори вкладають в фінансовий сектор

За перший квартал 2019 року прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіку України становили 587,6 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за найбільші інвестиції були здійснені в сферу фінансова та страхова діяльність (326,3 млн доларів, або 55,5%).

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за видами економічної діяльності (найбільші обсяги) за січень‒березень 2019 року

Дані: ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 1 квітня 2019 року склали 32 918,2 млн доларів, що на 45,5 млн доларів більше, ніж на початок року. Найбільшими інвесторами в економіку України, вони вклали 25 960 млн доларів, у тому числі Кіпр - 9 531 млн доларів, Нідерланди - 7 190 млн доларів, Великобританія - 2 090 млн доларів, Німеччина 1 698 млн доларів. Інвестиції Росії в економіку України склали 694 млн доларів.

За даними НБУ, обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), здійснених за рахунок коштів вітчизняного походження, у 2018 році склав 0,5 млрд доларів, тобто 20,6% від загального обсягу ПІІ в Україну.