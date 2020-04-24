Держстат назвав причини смертей в Україні на початку 2020 року

Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.

Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581, від СНІДу померло 576 українців.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 13307 громадян.

Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.

За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).

Крім того, 4843 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 630 громадян, утоплення - 154, пожежі - 237, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348, отруєння алкоголем - 448, самогубства - 869, навмисні вбивства - 243.

Нагадаємо, за даними Держстату, населення України за січень-лютий 2020 року скоротилося на 44,3 тис. осіб до 41858,1 тисяч осіб.

Відзначимо, станом на 24 квітня за весь час епідемії коронавірусу в Україні виявлено 7647 інфікованих, померло 193 українців, вилікувалися 601.