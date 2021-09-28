Держстат назвав галузі з найшвидшим зростанням зарплат в Україні
У серпні 2021 року середня зарплата штатних працівників в Україні у порівнянні з серпнем минулого року зросла на 22,3%. Середня зарплата становила 13 997 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.
За даними статистичного відомства, найшвидше зарплати зростали в галузі "Тимчасове розміщення та організація харчування" - на 57,3% до 9 788 гривень.
Далі йдуть "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", де зарплати за рік зросли на 30,3% до 12 490 гривень та "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - на 28,4% до 10 898 гривень.
У сільському господарстві зарплати зросли на 28,3% до 12 253 гривень, на 27,4% до 10 473 гривень.
У галузі "Інформація та телекомунікації" зарплати за рік зросли на 25,1% до 24 813 гривень і є найвищими в Україні.
Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в серпні 2021 року склала 13 997 гривень. Це на 348 гривень менше у порівнянні з липнем (14 345 гривень).
Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.