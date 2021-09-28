Держстат назвав галузі з найшвидшим зростанням зарплат в Україні

У серпні 2021 року середня зарплата штатних працівників в Україні у порівнянні з серпнем минулого року зросла на 22,3%. Середня зарплата становила 13 997 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, найшвидше зарплати зростали в галузі "Тимчасове розміщення та організація харчування" - на 57,3% до 9 788 гривень.

Далі йдуть "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", де зарплати за рік зросли на 30,3% до 12 490 гривень та "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - на 28,4% до 10 898 гривень.

У сільському господарстві зарплати зросли на 28,3% до 12 253 гривень, на 27,4% до 10 473 гривень.

У галузі "Інформація та телекомунікації" зарплати за рік зросли на 25,1% до 24 813 гривень і є найвищими в Україні.