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Держстат назвав кількість українців за межею бідності

Автор: Олександр Білоус

У 2020 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,6 млн (1,6%) громадян України, що більше, ніж у 2019 році (0,4 млн осіб, 1,1%). Розмір мінімуму становив 2078,4 гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму отримували 8,8 млн (23,2%) громадян України. Розмір мінімуму становив 3847,2 гривень на місяць. У 2019 році доходи нижче мінімуму отримали 23,1% громадян.

Слід зазначити, що рівень бідності в останні роки постійно знижувався. Таким чином, 2020 рік вибивається із загальної тенденції.

За даними Держстату, у 2020 році доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш забезпечених в 3,5 рази.

Квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення-співвідношення мінімального рівня доходів серед найбільш забезпечених 20% населення до максимального рівня доходів серед найменш забезпечених 20% населення, ранжованого за показником середньодушових еквівалентних доходів. Квінтильний коефіцієнт фондів - співвідношення сумарних доходів 20% найбільш і 20% найменш забезпеченого населення.

Як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк констатує зниження рівня бідності в Україні, розрахованого за методологією банку.

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