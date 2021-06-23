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В Держрибагентстві викрито корупційну схему на десятки мільйонів гривень

Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України (СБУ) виявила корупційну схему у підрозділах Державного агентства рибного господарства. Злочинні дії чиновників завдали державі збитки на понад 20 млн гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці викрили одразу декілька корупційних механізмів. Усі вони були "побудовані" на фіктивних договорах, які укладали підпорядковані Агентству підприємства.

Встановлено, що угоди існували лише на папері, але "до їхнього впровадження ніхто не переходив".

Серед іншого, правоохоронці встановили такі факти з ознаками фіктивності як використання водойм та їх зариблення та будівництво на території Київської області підприємства з вирощування рибних біоресурсів.

Під час проведення обшуків правоохоронцями було вилучено документи, які підтверджують протиправний характер діяльності зловмисників.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру організаторам і співучасникам злочинної діяльності.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

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