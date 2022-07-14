У Держспоживслужбі розкрили масштабну корупційну схему: підозру оголосили топ-чиновникам

За даними інформованих джерел РБК-Україна, йдеться про Андрія Лордкіпанідзе. Два дні тому уряд призначив його в.о. Держспоживслужби України.

Керівники Держспоживслужби намагалися створити підконтрольне підприємство, яке протягом усього поточного року мало незаконно "освоїти" понад 650 млн гривень з держбюджету. При цьому головним завданням компанії була участь у тендерних процедурах.

Чиновники знайшли співучасників, з якими розподілили ролі та погодили етапи виконання схеми. Чиновники розраховували, що для старту "підприємства" необхідно 2,5 млн гривень. Після чого Держспоживслужба оголосила тендер на розробку бази даних електронного держреєстру кормових добавок, на що було виділено 2,6 млн гривень з бюджету країни.

"Тендер виграла афілійована з держустановою фірма. І це при тому, що в порівнянні з іншими учасниками тендерної процедури дана фірма запропонувала найвищу ціну", - йдеться в повідомленні.

СБУ виявила, що "переможець" тендеру надав Держспоживслужбі "готовий реєстр" через добу після того, як був підписаний договір. Фірма отримала за "роботу" 2,3 млн гривень, однак після перевірки СБУ виявилося, що база даних реєстру відсутня.

Фігурантам вже повідомили підозри. Серед них:

в. о. голови Держпродспоживслужби;

заступник голови Госпродпотребслужбы;

директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби;

керівник сектору державних закупівель Госпродпотребслужбы;

в. о. директора одного з державних підприємств;

керівник приватної компанії.

Їх підозрюють у привласненні та заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.