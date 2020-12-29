Держпостачальник струму для населення сподівається уникнути дефіциту в 2021 після скасування пільгового тарифу

Діяльність ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") в умовах нових спецобов'язків по забезпеченню населення електроенергією може бути збалансована до кінця року.

Про це повідомив директор підприємства Костянтин Петриковець в коментарі виданню "Енергореформа".

"За ціною купівлі електроенергії у "Енергоатома" 150 грн/МВт-год ми очікуємо дефіциту коштів у першому кварталі на рівні 1 млрд грн, який повинен перекриватися у другому-третьому, і по року повинні вийти в нуль, враховуючи зниження споживання. Але тільки за умови, що всі джерела фінансування відновлюваної енергетики будуть задіяні", - зазначив він.

Петриковець зазначив, що органи влади, готуючи рішення уряду щодо зміни ПСО для населенню, виходили з тих індикативів, які намічені на наступний рік, зокрема, як мінімум 20% оплати ВДЕ з бюджету, середньозваженої ціни е/е на ринках на рівні 1,3 грн/кВт.ч і тарифу на передачу е/е 309 грн/МВт.год.

"Як буде насправді, ніхто зараз сказати точно не може. Але уряд робив все, щоб збалансувати нашу діяльність, тому як у нього зобов'язання перед виробниками відновлюваної електроенергії за меморандумом", - зазначив директор ДП.

Нагадаємо, 28 грудня Кабмін вперше за 4 роки прийняв рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення.

На виконання зобов'язань перед МВФ, уряд скасував пільгову ціну 90 коп./кВт.годину на перші 100 кВт.годину місячного споживання, які отримували всі верстви населення незалежно від рівня доходів.

З 1 січня 2021 року залишається діяти єдина ціна на весь обсяг місячного споживання 1,68 грн/кВт.годину.

За оцінками експертів, рішення уряду призведе до підвищення місячної платіжки на 78 грн. У Мінсоцполітики повідомили, що це рішення ніяк не позначиться на стабільності отримання соціальної допомоги від держави тим, хто її потребує.