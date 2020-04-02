ДПСУ має намір закликати 1 300 строковиків

Держприкордонслужба має намір закликати 1 300 строковиків. Про це розповів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв'ю РБК-Україна.

Як він зазначив, призов строковиків запланований, але поки що президент його переніс.

"Зазвичай він проходить у березні-травні, а зараз попередньо перенесений на квітень-червень. Але я думаю, що терміни будуть коригуватися в залежності від того, наскільки буде вдалий карантин", - розповів він.

Дейнеко розповів, що з з початком російської агресії в 2014 році і звільненням мобілізованих, з'явилось вільні штатні посади і довелося повернутися до добору за рахунок "строковиків".

"Ми запланували навесні призвати близько 1300 осіб. При цьому з 2008 по 2016 рік у нас не було взагалі строковиків, ми стали першим військовим формуванням, яке перейшло на комплектування військовослужбовцями за контрактом", - додав він.

Нагадаємо, Військовослужбовці Збройних сил України разом з правоохоронними органами патрулюватимуть міста у зв'язку з посиленням карантину в Україні.

Також у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах військовослужбовці Національної гвардії почали нести службу в населених пунктах.