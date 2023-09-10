Хозяйка Евро-2024 уволила главного тренера после позора со сборной Японии

58-летний специалист потерял должность после позорного поражения от Японии (1:4) в Вольфсбурге. Это поражение стало третьим подряд для Бундестима и четвертым в последних пяти поединках.

Флик работал со сборной с июля 2021 года. Под его руководством Германия не смогла выйти из группы на ЧМ-2022 в Катаре, пропустив вперед японцев и испанцев. Однако приоритетом для него оставалась подготовка к чемпионату Европы 2024 года.

Германия станет хозяином континентального первенства. Как следствие, Бундестим получила прямую путевку на турнир и готовится к соревнованиям посредством контрольных матчей. Однако после Мундиаля немцы выиграли только один спарринг – с Перу (2:0).

Кто такой Ханси Флик

Уроженец Гайдельберга, лучшие годы игровой карьеры провел в мюнхенской "Баварии". Завоевал 4 чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Германии с "ротен".

Тренерскую деятельность начал параллельно с завершением карьеры в составе "Виктории" из Бамменталя. Позже тренировал "Хоффенхайм", а в 2006-2014 гг. был ассистентом Йоахима Лева в сборной Германии. В 2019-2021 гг. работал с "Баварией".

Привел мюнхенцев к треблу в сезоне 2019/20 (Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов). Затем выиграл Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ-2020 и еще один чемпионский титул.