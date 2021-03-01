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Госпіталізованого принца Філіпа перевели до іншої лікарні

Автор: Дмитро Левицький

Чоловік королеви Британії герцог Единбурзький Філіп сьогодні залишив лікарню Edward VII King в Лондоні та відправився до іншого медзакладу. Принц Філіп продовжить лікуватися у лікарні Святого Варфоломія.

Про це повідомив телеканал Sky News з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

Медики лікарні Святого Варфоломія продовжать лікувати принца Філіпа від інфекції, від якої саме - невідомо, але стверджують, що це не коронавірус.

"Герцог Единбурзький сьогодні був переведений з лікарні Edward VII King в лікарню Святого Варфоломія, де лікарі продовжать лікувати його від інфекції, а також проводити аналізи та спостереження за раніше існуючим захворюванням серця", - наводить телеканал заяву палацу.

У Букінгемському палаці додали, що чоловік королеви комфортно себе почуває та реагує на лікування, але, як очікується, залишиться у лікарні щонайменше до кінця тижня.

Ніхто не бачив, коли принц Філіп залишав лікарню Edward VII King, оскільки його заховали від сторонніх очей.

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що принц Філіп потрапив до лікарні Edward VII King. У Букінгемському палаці говорили, що госпіталізація чоловіка королеви є заходом обережності.

Додамо, у грудні 2019 року принца Філіпа також госпіталізували в рамках "заходу обережності".

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Новини України Великобританиябольницапринц Филипп
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