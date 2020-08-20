Держпереворот в Малі засудили в Радбезі ООН

Рада безпеки ООН засудила дії заколотників під час військового перевороту в Малі. У Радбезі закликали учасників заколоту звільнити всіх затриманих посадових осіб країни.

Про це повідомляє Anadolu.

Радбез ООН заявив, що військові мають повернутися у свої казарми, і конституційний лад в Малі має бути відновлено.

Всі групи впливу в Малі ООН закликає до діалогу для пошуку виходу з політичної кризи.

"Члени Ради безпеки висловили глибоку стурбованість недавніми подіями в Малі. Вони рішуче засудили заколот, який стався в Каті 18 серпня 2020 року", - йдеться в заяві Радбезу.

Нагадаємо, в останні тижні в Малі проходили акції протесту проти президента країни Ібрагіма Бубакара Кейта і його прем'єр-міністра Бубу Сіссе. Напередодні також демонстранти почали збиратися на площі Незалежності для продовження протестів.

Раніше РБК-Україна писало, що у вівторок, 18 серпня, в Малі відбулася спроба державного перевороту, унаслідок заколоту були заарештовані Кейта і Сіссе.

Після цього президент Малі заявив, що йде у відставку і розпускає парламент.