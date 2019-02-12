Держгеонадра продала дозвіл на вивчення нікелевих руд у Житомирській області

Спецдозвіл був проданий на останньому голосовому аукціоні

Государственная служба геологии и недр продала ООО "Кольормет Украины" специальное разрешение на геологическое изучение и опытную эксплуатацию Прутовского рудопроявление (Житомирская область) с содержанием сульфидных медно-никелевых руд по 10,537 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Начальная стоимость спецразрешения составляла 9,737 млн грн. Таким образом, стоимость спецразрешения выросла на 8,2%, или на 0,8 млн грн. За спецразрешение соревновались две компании - "Кольормет" и ООО "Руд Інвестіум".

В комментарии компания победитель "Кольормет" отметила интерес к добыче никеля для обеспечения авиастроения и производства аккумуляторов электрокаров.

Прутовское рудопроявление расположено на территории Романовского, Пулинского и Барановского районов Житомирской области. Площадь 15 кв. км.

"Кольормет", согласно реестру, зарегистрирована в Киеве, а ее конечным бенефициарным владельцем и руководителем является Марина Гарбуз.

На данный момент, на мировом рынке наблюдается высокий спрос на никель в связи с ростом его использования для изготовления аккумуляторов электрокаров. Ведущими странами, которые добывают никелевые руды являются Австралия, Филлипины, Россия и другие.