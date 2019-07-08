Держгеонадра з початку року сплатили до бюджету більш як півмільярда гривень

Державна служба геології та надр України за шість місяців 2019 року поповнила державний бюджет на 542,4 млн гривень - це становить 270% загального плану на поточний рік. Про це розповів голова Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"План на 2019 рік становить 200 млн грн. Вже за шість місяців поточного року ми виконали більше, ніж на 270% річного плану надходжень від запланованого держбюджетом показника", - зазначив Кирилюк.

За даними Держгеонадр, за півроку від продажу на електронних аукціонах спеціальних дозволів на користування надрами станом на сьогодні надійшло - 275,1 млн грн. Всього від служби надійшло 542,4 млн гривень.

"Сподіваюсь, до кінця 2019 року ми матимемо ще більшу цифру, адже впевнені, що запровадження прозорих електронних аукціонів стимулюватимуть інвесторів більше вкладати в надра нашої країни", - підсумував Кирилюк.